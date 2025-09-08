پخش زنده
فناوران یک شرکت ایرانی با استفاده از فناوری نانو و عصاره گیاهان، طعمدهندههای طبیعی تولید کرده که علاوه بر صنایع غذایی، در محصولات آرایشی و بهداشتی نیز کاربرد دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شرکت ایرانی فعال در حوزه فناورینانو با بهرهگیری از عصاره گیاهان در مقیاس نانو، طعمدهندههای طبیعی را تولید و به بازار عرضه میکند، افزودنیهایی که قابلیت استفاده در طیف گستردهای از محصولات غذایی و حتی آرایشی و بهداشتی را دارند. این نوآوری با نام طعمدهندههای نانویی وارد بازار شده و به تدریج جای خود را در سبد مصرفی خانوادهها باز میکند.
این شرکت از جمله پیشگامان این حوزه است که توانسته با کاهش ابعاد ذرات عصاره گیاهان به مقیاس نانو، خواص بالقوه آنها را به شکل چشمگیری تقویت کند.
به گفته مهدی احمدی، مدیرعامل این شرکت، برخی ویژگیهای عصارهها مانند خواص آنتیباکتریال تا ده برابر نسبت به حالت معمول افزایش یافته است.
به گفته وی کاهش ابعاد ذرات موجب افزایش عمق نفوذ ترکیبات میشود و این امر کارایی آنها را در محصولات مختلف ارتقا میبخشد.
این شرکت تاکنون بیش از ۴۵ نوع محصول مختلف در حوزه طعمدهندههای نانویی توسعه داده و موفق شده است برای دو محصول خود گواهی نانومقیاس دریافت کند. احمدی میگوید ظرفیت تولید روزانه بین سه تا پنج تن محصول را دارند و تولید متناسب با سفارش مشتریان انجام میشود. او تأکید میکند که به دنبال راهاندازی خط تولید جدیدی هستند.
همکاریهای این شرکت با صنایع غذایی و بهداشتی نیز گسترش یافته است. از جمله، آنها با شرکت سحرخیز برای عرضه عصارهها و طعمدهندههای نانویی در تولید چای، نبات و دمنوش همکاری داشتهاند و همچنین در پروژهای مشترک با یکی از شرکتهای تولیدکننده شیر، عصاره نعنا نانویی را برای استفاده در محصولات لبنی به کار گرفتهاند؛ پروژهای که نتایج آن مورد تأیید این شرکت قرار گرفته است. به گفته مدیرعامل، برخی شرکتهای آرایشی بهداشتی نیز از این عصارهها در محصولات خود بهره میبرند.
یکی از محصولات خلاقانه این شرکت، طعمدهندههای چندمرحلهای برای آدامس است. این طعمدهندهها به گونهای طراحی شدهاند که در طول زمان، مزه آدامس تغییر کند. برای مثال ابتدا طعم نعنا احساس میشود و پس از نیمساعت طعم دارچین جایگزین آن میگردد؛ محصولی که میتواند جذابیت بالایی برای مصرفکنندگان داشته باشد.
کاربردهای این فناوری به حوزه پروتئینی نیز کشیده شده است. احمدی توضیح میدهد که یکی از فرمولاسیونهای نانویی شرکت به سازمان دامپزشکی معرفی شده و بهصورت پایلوت بر روی بستهبندی گوشت گاو، گوسفند و مرغ آزمایش شده است.
در این آزمایشها، پس از اسپری شدن ترکیب نانویی حاوی عصاره گیاه، ماندگاری گوشت از چهار روز به شش روز افزایش یافت. به گفته او، این موفقیت نشاندهنده ظرفیت بالای فناوری برای افزایش ماندگاری محصولات پروتئینی و کاهش ضایعات غذایی است.
در کنار این موارد، جستجوگران نانو صنعت با تولیدکنندگان دیگری نیز وارد همکاری شده است؛ از جمله برای استفاده از اسانسهای نانویی در روکش نبات و یا در ترکیبات خمیردندان. همچنین پروژههایی در حوزه بهبود کیفیت و افزایش ماندگاری سسهای کچاپ در دست اجراست.
به باور مدیرعامل این شرکت، فناوری طعمدهندههای نانویی بر پایه گیاهان دارویی پتانسیل عظیمی برای کاربرد در صنایع مختلف دارد. او تأکید میکند که این فناوری نهتنها کیفیت و ماندگاری محصولات غذایی را ارتقا میدهد بلکه به دلیل زیستسازگار بودن، ایمنی مصرفکننده را نیز تضمین میکند.
با ورود این فناوری به صنعت غذا، دارو و محصولات بهداشتی، چشمانداز روشنی برای توسعه بازار داخلی و حتی صادرات پیشبینی میشود. ترکیب مزایای طعمدهی، افزایش ماندگاری و ویژگیهای سلامتمحور میتواند طعمدهندههای نانویی ایرانی را به یکی از محصولات رقابتی در سطح بینالمللی تبدیل کند.