به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پخش تولیدات مردمی در برنامه «با ایرانیاران» همزمان با هفته وحدت در رادیو ایران آغاز شد.

رادیو جوان - برگزاری جشن سه‌سالگی برنامه «ساختمان پزشکان» و تجلیل از عوامل این مجموعه

رادیو فرهنگ - بررسی اندیشه و مجاهدت‌های امام موسی صدر در گفت‌و‌گو با کارشناسان و فرزند ایشان

رادیو پیام - بررسی موضوع وحدت مسلمانان جهان از منظر امامان جمعه اهل تسنن در برنامه «پیام وحدت»

رادیو قرآن - پوشش دیدار جامعه قرآنی با خانواده شهید مهدی شعبانی، حافظ کل قرآن و شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه

رادیو معارف - پاسخگویی به پرسش‌های معارفی مردم در برنامه «پرسـمان اعتقادی»

رادیو ورزش - بررسی حضور کاروان ورزشی ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی در برنامه «به اضافه ورزش»

رادیو صبا - معرفی ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی روستا‌های استان فارس در برنامه «روستا دوستا»

رادیو اقتصاد - ارائه مشاوره‌های تخصصی در حوزه کسب‌وکار در برنامه «شب آفتابی»

رادیو سلامت - تاکید بر اهمیت دورهمی‌های خانوادگی در برنامه «جمع جمعه»

رادیو نمایش - آماده‌سازی قطعه نمایشی «بانو گشسب و سیمرغ» به زبان انگلیسی

رادیو گفت‌و‌گو - بررسی موسیقی اقوام ایرانی در وصف پیامبر اکرم (ص) در برنامه «آهنگی و درنگی»