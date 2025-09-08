پخش زنده
معاونت صدای رسانه ملی در هفتهای که گذشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پخش تولیدات مردمی در برنامه «با ایرانیاران» همزمان با هفته وحدت در رادیو ایران آغاز شد.
رادیو جوان - برگزاری جشن سهسالگی برنامه «ساختمان پزشکان» و تجلیل از عوامل این مجموعه
رادیو فرهنگ - بررسی اندیشه و مجاهدتهای امام موسی صدر در گفتوگو با کارشناسان و فرزند ایشان
رادیو پیام - بررسی موضوع وحدت مسلمانان جهان از منظر امامان جمعه اهل تسنن در برنامه «پیام وحدت»
رادیو قرآن - پوشش دیدار جامعه قرآنی با خانواده شهید مهدی شعبانی، حافظ کل قرآن و شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه
رادیو معارف - پاسخگویی به پرسشهای معارفی مردم در برنامه «پرسـمان اعتقادی»
رادیو ورزش - بررسی حضور کاروان ورزشی ایران در بازیهای کشورهای اسلامی در برنامه «به اضافه ورزش»
رادیو صبا - معرفی ظرفیتهای گردشگری و اقتصادی روستاهای استان فارس در برنامه «روستا دوستا»
رادیو اقتصاد - ارائه مشاورههای تخصصی در حوزه کسبوکار در برنامه «شب آفتابی»
رادیو سلامت - تاکید بر اهمیت دورهمیهای خانوادگی در برنامه «جمع جمعه»
رادیو نمایش - آمادهسازی قطعه نمایشی «بانو گشسب و سیمرغ» به زبان انگلیسی
رادیو گفتوگو - بررسی موسیقی اقوام ایرانی در وصف پیامبر اکرم (ص) در برنامه «آهنگی و درنگی»