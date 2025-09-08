به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: اصلی‌ترین وظیفه محیط بانان جلوگیری از وقوع شکار و صید است و به منظور تحقق این مهم، گشت و کنترل، پایش و نظارت در سطح مناطق تحت مدیریت و آزاد بصورت مستمر و شبانه روزی انجام می‌شود.

سعید ارشادی افزود: در هفته گذشته محیط بانان پر تلاش شهرستان‌های سربیشه، زیرکوه، نهبندان و خوسف موفق شدند با حضور هوشمندانه خود در سطح مناطق، از وقوع هشت مورد تخلف شکار و صید جلوگیری کنند.

وی گفت: در این مدت ضمن شناسایی هشت نفر متخلف، تعداد ۱۰ قبضه سلاح شکاری و ۴۰ عدد فشنگ از آنها کشف و ضبط شد.