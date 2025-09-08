با کمک خیّر زرندی، زمین چمن مصنوعی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، همزمان با هفته وحدت فاز اول زمین فوتبال چمن مصنوعی مجموعه ورزشی امام علی (ع) روستای روح اباد زرند که توسط خیر ساز حاج محمود محمدی احداث شده، افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

رضا حسینی نژادفرماندار زرند با قدردانی از اقدام بسیار ارزشمند خیر ورز‌شی حاج محمود محمدی گفت: زمین چمن مصنوعی با مساحت ۱۰ هزار متر مربع با سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیارد ریالی خیر نیک اندیش حاج محمود محمدی در مدت زمان یکسال احداث شده است.

این زمین ورزشی در مجموعه ورزشی امام علی (ع) روح آباد زرند احداث وتحویل ورزشکاران و جوانان منطقه شد.

همچنین ضمن مراسمی، کلنگ احداث فاز دوم زنین ورزشی به زمین زده شد.

فاز دوم این مجموعه در قالب احداث سکوی تماشا چیان با طرفیت بالغ بر ۱۵۰۰ نفر با هزینه ۱۰۰ میلیارد ریالی خیر نیک اندیش حاج محمود محمدی احدات می‌شود.