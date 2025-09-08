رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش از ثبت اطلاعات لباس فرم مدارس در سامانه سها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فضل‌الله بهمنی گفت: مدیران مدارس موظف‌اند اطلاعات مربوط به تولیدی‌های طرف قرارداد، مدل لباس و تیپ قرارداد را در اسرع وقت در سامانه ثبت کنند.

وی افزود: اجرای الکترونیکی فرآیند لباس فرم در سامانه، با هدف رصد، پایش دقیق و ایجاد شفافیت در نحوه تهیه لباس فرم دانش‌آموزی انجام شده است.

به گفته وی: فرآیند لباس فرم امسال با مشارکت ۳۸۲ تولیدی توسط اتاق اصناف انجام می‌شود.