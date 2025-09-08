به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی میاندورود از پرداخت کامل ۱۰۰ درصدی بدهی کلزاکاران و پرداخت بیش از ۸۰ درصدی مطالبات گندمکاران خبر داد. این اقدامات در راستای حمایت از کشاورزان و تضمین پویایی چرخه تولید محصولات اساسی صورت گرفته است.

فاطمه عباسپور از حضور براری نماینده بازرسی سازمان جهاد کشاورزی استان، در کارگزاری شرکت شهریور خبر داد. این بازدید با هدف بررسی روند توزیع کود و همچنین پیگیری وضعیت پرداخت مطالبات کشاورزان کلزاکار و گندمکار انجام شد.

وی تصریح کرد: در جریان این بازدید، براری ضمن بررسی مدارک و فرآیند‌های موجود، از نزدیک در جریان نحوه توزیع کود‌های یارانه‌ای و روند پرداخت مطالبات کشاورزان قرار گرفت.

عباسپور خاطر نشان کرد: در بررسی‌های صورت گرفته، خوشبختانه تاکنون ۱۰۰ درصد مطالبات کلزاکاران به طور کامل پرداخت شده است. همچنین بیش از ۸۰ درصد از مطالبات گندمکاران نیز پرداخت شده و مابقی نیز در دست اقدام است.

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود همچنین افزود: توزیع کود‌های شیمیایی مورد نیاز کشاورزان مطابق روال در جریان است و کود‌های مورد نیاز برای کشت پاییزه نیز خریداری شده است.