استاندار کرمانشاه با بیان اینکه دولت به تنهایی قادر به حل همه مشکلات نیست، گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی به عنوان بازوی توانمند دولت و سرمایه‌های اصلی جامعه می‌توانند در شناسایی آسیب‌ها، انتقال مطالبات مردمی و یافتن راهکار‌های عملی نقش‌آفرینی کنند.

تشکل‌های مردم‌نهاد، پل مؤثر میان مردم و حاکمیت در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،دکتر منوچهر حبیبی در نشست با مسئولان تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد استان ضمن تبریک میلاد پیامبر اسلام (ص) و گرامیداشت روز حرکت‌های جهادی اظهار داشت: انقلاب اسلامی بر پایه اراده مردم شکل گرفته است و هر میزان مردم را در امور مشارکت دهیم، موفقیت‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

وی افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد یک فرصت بزرگ برای تحقق مشارکت عمومی هستند لذا این تشکل‌ها با فعالیت قانونمند و هدفمند می‌توانند مکمل دولت باشند و به سرعت‌بخشی در حل مشکلات اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و حتی اقتصادی کمک کنند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات جامعه ریشه اجتماعی دارند، گفت: سمن‌ها می‌توانند آسیب‌های اجتماعی را شناسایی و برای حل آنها دولت را یاری کنند. همین نقش در حوزه محیط زیست نیز بسیار تعیین‌کننده است.

وی افزود: نمونه بارز آن مطالبه‌گری تشکل‌های زیست‌محیطی برای حفاظت از جنگل‌های بلوط زاگرس است که موجب تشکیل دفتر ویژه صیانت از زاگرس در سازمان برنامه و بودجه کشور شد.

مدیر ارشد استان تأکید کرد: زاگرس ریه‌های ایران است. حیات منابع آبی، هوای سالم، گردشگری، دامداری و حتی زیست عشایر به این جنگل‌ها وابسته است و حفاظت از آن یک ضرورت ملی است لذا اگر امروز این موضوع در سطح ملی جدی گرفته می‌شود، مرهون تلاش و پیگیری سمن‌هاست.

دکتر حبیبی با یادآوری نقش گروه‌های جهادی در زلزله سال ۱۳۹۶ گفت: در آن زمان گروه‌های جهادی در بازسازی و امدادرسانی نقشی تعیین‌کننده داشتند و بسیاری از کار‌ها با اتکا به این ظرفیت مردمی پیش رفت و امروز نیز باید از این توان در حوزه‌های مختلف از جمله مقابله با آسیب‌های اجتماعی و بحران‌های زیست‌محیطی بهره گرفت.

وی افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد صدای رسای جامعه هستند. بسیاری از دغدغه‌ها وقتی از زبان یک مسئول مطرح می‌شود تأثیر چندانی ندارد، اما همان موضوع اگر توسط یک تشکل مردمی بیان شود بازتاب گسترده‌تری خواهد داشت؛ بنابراین سمن‌ها می‌توانند پل ارتباطی مؤثر میان مردم و حاکمیت باشند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه هنر اصلی سمن‌ها جذب ظرفیت‌های مردمی است، اظهار داشت: بسیاری از نیکوکاران و علاقه‌مندان آماده کمک به جامعه هستند، اما مسیر درست را نمی‌شناسند و تشکل‌های مردم‌نهاد می‌توانند این سرمایه‌های مادی و معنوی را ساماندهی کرده و در مسیر حل مشکلات اجتماعی هدایت کنند.

وی نمونه‌هایی از فعالیت‌های مردمی موفق در کشور را یادآور شد و گفت: مؤسسه حمایت از بیماران سرطانی در زنجان یا طرح جمع‌آوری متکدیان در تبریز بدون اتکا به بودجه دولتی شکل گرفتند و امروز به الگو‌های ملی تبدیل شده‌اند و این نشان‌دهنده قدرت واقعی سمن‌هاست.

دکتر حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت رفع مشکلات اداری و حقوقی تشکل‌ها تأکید کرد و گفت: مسائلی مانند بیمه، مالیات و ثبت شرکت‌ها نباید مانعی برای فعالیت سمن‌ها باشد و مقرر شده است جلساتی با دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شود تا این موانع برطرف گردد و تشکل‌ها بتوانند با تمرکز بیشتری به رسالت اصلی خود بپردازند.

استاندار کرمانشاه همچنین از اجرای طرح شهر بدون دخانیات در یکی از مناطق استان به عنوان حرکتی ارزشمند یاد کرد و گفت: این اقدام که با همراهی جوانان و اصناف صورت گرفته است، یک حرکت بزرگ فرهنگی و زیست‌محیطی است که باید برجسته شود و می‌تواند الگویی برای دیگر شهر‌ها باشد.

وی با ابراز خرسندی از حضور نمایندگان سمن‌ها در این نشست ادامه داد: توسعه و پیشرفت استان کرمانشاه بدون مشارکت مردم و تشکل‌های مردمی امکان‌پذیر نیست.

مدیر ارشد استان تصریح کرد: امیدواریم با استمرار نشست‌های مشترک و حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط، بتوانیم از این ظرفیت ارزشمند برای حل مشکلات استان بیش از پیش استفاده کنیم.

همچنین در این نشست نمایندگان سمن‌ها و تشکل‌های مردم نهاد مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند.