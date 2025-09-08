به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه العربی، شرق و غرب جهان، شاهد تظاهرات است، آن هم با یک درخواست، توقف کشتار جمعی در غزه.

در مرکز لندن، معترضان با فریاد و حمل پرچم و پلاکارد، پیام خود را مبنی بر همبستگی با فلسطین اعلام کردند. آنها خواستار پایان اشغالگری اسرائیل و رنج مردم فلسطین شدند. تظاهرات به صورت مسالمت آمیز ادامه پیدا نکرد. پلیس انگلیس تعدادی را به بهانه دفاع از گروه ممنوعه "اقدام فلسطین " بازداشت کرد.

در پاریس، تظاهراتی با شعار "نه به کشتار جمعی در غزه" برگزار شد. معترضان سکوت جامعه بین‌المللی در قبال کشتار، گرسنگی و محرومیت در غزه را محکوم کردند و از اتحادیه اروپا خواستند تا برای توقف تجاوزات اسرائیل اقدام کند. کشور‌های اسکاندیناوی مانند سوئد و دانمارک شاهد تظاهراتی با شعار "تحریم اسرائیل، توقف تجاوزات و نجات مردم غزه از گرسنگی" بودند.

در برمن آلمان، تظاهرکنندگان با شعار "صلح و آزادی سریع فلسطین" راهپیمایی کردند. مردم در خیابان‌های شهر تظاهرات کردند و خواهان نجات فلسطین از اشغالگران شدند. در فلورانس ایتالیا، نمایشگاهی با تصاویر شهدای فلسطینی و داستان گرسنگی کودکان غزه برگزار و نام صد‌ها شهید بر زمین نوشته شد.

در استانبول، راهپیمایی بزرگی در همبستگی با غزه برگزار شد.

در سئول، پایتخت کره جنوبی، معترضان با کوبیدن بر طبل و ظروف خالی، همبستگی خود را با مردم غزه نشان دادند و خواستار بازگشایی گذرگاه‌ها، لغو محاصره و پایان تجاوزات شدند.

وجدان جهانی در شرق و غرب بیدار شده است، در زمانی که نهاد‌های بین‌المللی در جلوگیری از تجاوزات اسرائیل که به سال سوم خود نزدیک می‌شود و شدیدتر و تخریب‌گرتر شده است، ناتوان بوده‌اند.