سه متهم به سرقت ۲۸ راس دام در سطح شهرستان فریمان، شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان فریمان گفت: در پی اعلام دو مورد سرقت احشام در این شهرستان، ماموران کلانتری سفیدسنگ و پاسگاه قلندرآباد برای پیگیری موضوع وارد عمل شدند.

سرهنگ جواد سلطانی افزود: ماموران با انجام تحقیقات میدانی موفق شدند در دو اقدام ضربتی، سه متهم را که در روستا‌های اطراف فریمان مخفی شده بودند، شناسایی و آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

او ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، تعدادی از گوسفندان سرقت شده کشف شد و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.