پخش زنده
امروز: -
جانباز و رزمنده هشت سال دفاع مقدس، حاج احمد شیخ حسینی، پس از سالها مجاهدت به یاران شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حاج احمد شیخ حسینی از جانبازان سرافراز و رزمندگان دلاور واحد اطلاعات لشکر ۱۹ فجر بود که پس از سالها مجاهدت در راه خدا به همرزمان شهیدش پیوست.
حاج احمد شیخ حسینی از نوجوانی در جبهههای نبرد حضور یافت و در گروه جنگهای نامنظم شهید چمران، تیپ امام سجاد و لشکر فجر تا روزهای پایانی جنگ تحمیلی، حضوری مؤثر داشت. او بارها در خطرناکترین خطوط جبهه مأموریتهای شناسایی انجام داد و آثار جراحتها تا پایان عمر همراهش بود.
این رزمنده ایثارگر پس از دوران دفاع مقدس نیز به خادمی اهل بیت (ع) ادامه داد و هر ساله زمینه اعزام رایگان زائران به کربلای حسینی را فراهم میکرد.
محمدنبی رودکی، فرمانده لشکر ۱۹ فجر دوران دفاع مقدس، با تسلیت این ضایعه گفت: حاج احمد به تنهایی آلبومی از هشت سال دفاع مقدس بود و امید داریم روح بلندش در جوار شهدا و بر سر سفره امام حسین (ع) آرام گیرد.
مراسم تشییع پیکر این جانباز سرافراز، صبح امروز در آستانه سیدعلاءالدین حسین (ع) برگزار و در گلزار شهدای دارالرحمه در جوار همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد.