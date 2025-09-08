پخش زنده
شامگاه یکشنبه همزمان با وقوع ماهگرفتگی کامل، پارک شادی یزد میزبان صدها شهروند علاقهمند به نجوم بود که برای تماشای این رویداد نادر گرد هم آمدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، این برنامه به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد برگزار شد و کارشناسان نجوم با استفاده از تلسکوپها و تجهیزات ویژه، امکان رصد دقیقتر این پدیده را برای علاقهمندان فراهم کردند.
جنتیمقدم، کارشناس نجوم حاضر در مراسم، گفت: «ماهگرفتگی کامل از ساعت ۲۰ آغاز شد و در مراحل مختلف، ماه به رنگهای سفید، سیاه و قرمز تغییر پیدا کرده و سپس ماه کاملاً در سایه زمین قرار گرفته و ساعاتی دیگر به حالت عادی بازمیگردد.»
وی همچنین توضیح داد: برای وقوع ماهگرفتگی، زمین باید میان خورشید و ماه قرار گیرد و سایه آن سطح ماه را بپوشاند. به گفته وی، آخرین بار این پدیده حدود هفت سال پیش رخ داده و برای تکرار آن باید چند سال دیگر صبر کرد.
به گفته مسئولان شهرداری، هدف از برگزاری این برنامه، ترویج فرهنگ علمی و فراهم کردن فضایی شاد و آموزشی برای خانوادهها بود. حضور پرشور مردم نیز نشان داد که علاقه به نجوم و رویدادهای علمی در میان شهروندان یزدی رو به گسترش است.