به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، این برنامه به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد برگزار شد و کارشناسان نجوم با استفاده از تلسکوپ‌ها و تجهیزات ویژه، امکان رصد دقیق‌تر این پدیده را برای علاقه‌مندان فراهم کردند.

جنتی‌مقدم، کارشناس نجوم حاضر در مراسم، گفت: «ماه‌گرفتگی کامل از ساعت ۲۰ آغاز شد و در مراحل مختلف، ماه به رنگ‌های سفید، سیاه و قرمز تغییر پیدا کرده و سپس ماه کاملاً در سایه زمین قرار گرفته و ساعاتی دیگر به حالت عادی بازمی‌گردد.»

وی همچنین توضیح داد: برای وقوع ماه‌گرفتگی، زمین باید میان خورشید و ماه قرار گیرد و سایه آن سطح ماه را بپوشاند. به گفته وی، آخرین بار این پدیده حدود هفت سال پیش رخ داده و برای تکرار آن باید چند سال دیگر صبر کرد.

به گفته مسئولان شهرداری، هدف از برگزاری این برنامه، ترویج فرهنگ علمی و فراهم کردن فضایی شاد و آموزشی برای خانواده‌ها بود. حضور پرشور مردم نیز نشان داد که علاقه به نجوم و رویداد‌های علمی در میان شهروندان یزدی رو به گسترش است.