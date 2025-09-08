رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان مرکزی از وقوع یک حادثه رانندگی منجر به فوت در محور اراک به قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ایران نژاد گفت: این حادثه در محور اراک به قم، حوالی شهر جدید امیرکبیر و بر اثر برخورد دو خودروی سواری پژو پارس و دنا رخ داد.

او افزود: بلافاصله بعد از اعلام این حادثه، دو گروه اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان مرکزی ادامه داد: در این سانحه متأسفانه یک کودک دو ساله در دم جان باخت و سه نفر دیگر نیز به شدت مصدوم شدند.

ایران نژاد گفت: مصدومین این سانحه و بعد از دریافت اقدامات تخصصی اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.