به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: پرونده حمل کالا قاچاق هفت دستگاه دوچرخه به ارزش ۳۰۶ میلیون و ۳۶۰ هزار ریال در شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بیرجند رسیدگی شد.

علی محدثی نژاد افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط کالا‌های کشف شده، متخلف را به پرداخت ۳۱۳ میلیون و ۶۳۹ هزار ریال محکوم کرد.

وی گفت: شعبه همچنین ۳۰۶ میلیون و ۳۶۰ هزار ریال معادل ارزش کالای توقیفی برای خودروی حامل کالای قاچاق به جریمه اضافه در مجموع متخلف را به پرداخت ۶۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه سواری، کالای قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.