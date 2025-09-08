زمان خاموشیها روز دو شنبه ۱۷ شهریورماه در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شرکت توزیع نیروی برق استان جدول برنامه خاموشیهای روز دوشنبه در این استان را اعلام کرد. در این خبر زمان قطعی ها به صورت عکس آمده است و در صورت واضح نبودن تصاویر برای اطلاع از ساعت خاموشی امروز ۱۷ شهریورماه به آدرس شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد مراجعه کنند. https://www.kbedc.ir/khamooshi در اطلاعیه این شرکت آمده است: یادآوری میشود در گروههایی که نوبت خاموشی آنها ساعت ۱۵ تا ۱۷ است احتمال افزایش نیم ساعت زمان خاموشی، با هدف پیشگیری از خاموشیهای بدون برنامه و اضطراری وجود دارد. این نکته در سایر بازه های خاموشی به مدت ۵ الی ۱۵ دقیقه به صورت پراکنده و در صورت نیاز شبکه، نیز امکان اعمال وجود دارد. توصیه میشود به منظور پیشگیری از آسیب به تجهیزات برقی، گیرافتادن در آسانسور یا پشت دربهای برقی، ۵ تا ۱۰ دقیقه قبل از اعمال خاموشیها تمهیدات لازم را پیش بینی کنید.