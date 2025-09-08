پخش زنده
ششمین هفته فیلم و عکس خراسان جنوبی ۲۳ تا ۲۶ شهریور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، انجمن سینمای جوان ایران دفتر بیرجند با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی و مؤسسه ثمین فیلم خاوران، فراخوان ششمین هفته فیلم و عکس استان را منتشر کرد.
این رویداد فرهنگی و هنری با شعار نمایش تجربه، تبادل نگاه از ۲۳ تا ۲۶ شهریور برگزار میشود و فرصتی برای نمایش تازهترین آثار عکاسان و فیلمسازان استان و تبادل نظر میان هنرمندان فراهم خواهد آورد.
هدف از برگزاری این هفته فرهنگی، ایجاد فضایی پویا برای نمایش آثار، تقویت تعامل میان هنرمندان و علاقهمندان به هنرهای تصویری و ارائه دستاوردهای هنری خراسان جنوبی عنوان شده است.
طبق اعلام دبیرخانه، علاقهمندان میتوانند آثار خود را در بخش فیلم کوتاه با موضوعات داستانی، مستند، انیمیشن و تجربی و همچنین در بخش عکس شامل مجموعه عکس و تک عکس ارسال کنند.