به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان با اشاره به عملکرد شورا‌های حل اختلاف در پنج ماه نخست سال جاری اعلام کرد: از ابتدای سال جاری در مجموع ۴۰ هزار و ۲۴۳ فقره پرونده به شورا‌های حل اختلاف استان وارد شده که از این تعداد، ۳۹ هزار و ۳۶۶ فقره پرونده مختومه شده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدامیر ابراهیمی با تأکید بر نقش سازش در کاهش اطاله دادرسی افزود: از مجموع پرونده‌های مختومه، ۲۱ هزار و ۲۱۱ فقره پرونده با تلاش اعضای شورا‌های حل اختلاف و همکاری طرفین دعوی منجر به سازش شده است.

وی همچنین به عملکرد شورا‌های حل اختلاف ویژه زندان اشاره کرد و گفت: در این مدت، یک هزار و ۹۰۷ فقره پرونده در۱۴ شعبه شورا‌های حل اختلاف ویژه زندان به سازش انجامیده که نتیجه آن آزادی ۷۳۷ نفر از زندانیان بوده است.

این مقام قضایی ضمن قدردانی از تلاش‌های مستمر کارکنان شورا‌های حل اختلاف، اظهار داشت: این آمار نشان‌دهنده اعتماد مردم به سازوکار‌های مصالحه و نقش مؤثر شورا‌های حل اختلاف در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، به‌ویژه کاهش جمعیت کیفری است.