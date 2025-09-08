استاندار خراسان شمالی در این آیین گفت: این همایش بهترین فرصت برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان است و باید برنامه‌ریزی‌های لازم برای بهره‌برداری حداکثری از آن انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ بهمن نوری افزود: ۱۳۷ فرصت اقتصادی در بخش‌های مختلف استان برای سیاست‌های دولت چهاردهم برای تسهیل و حمایت از سرمایه‌گذاری شناسایی شده است که بخش عمده‌ای از آنها در این همایش معرفی خواهند شد.

وی گفت: تولید برق در استان یک ضرورت است که باید با حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل روند اجرای طرح‌ها محقق شود.

نوری افزود: سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظفند روند اجرای طرح‌های تولیدی برق را آسان‌سازی کنند تا زمینه تولید و جبران کمبود انرژی فراهم شود.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به ناترازی انرژی در استان گفت: دستگاه‌ها باید با رعایت استاندارد‌ها و قوانین لازم به روند اجرای این طرح‌ها کمک کنند.

نوری تاکید کرد: سرمایه‌گذاران برای اجرای این طرح‌ها هزینه کرده‌اند و ضروری است دستگاه‌ها برای رفع گره‌ها و مشکلات آنان همراهی و حمایت لازم را داشته باشند.

همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان شمالی بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ۱۵ مهرماه امسال با حضور سرمایه‌گذاران برگزار خواهد شد و در این رویداد، بسته‌های سرمایه‌گذاری جدید نیز معرفی می‌شود تا زمینه جذب سرمایه در حوزه‌های مختلف استان فراهم شود.