به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این جشنواره به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اعظم (ص) برپا شد و هدف اصلی آن حمایت از تولیدات محلی، معرفی توانمندی‌های روستاییان و تقویت اقتصاد منطقه عنوان شده است.

جشنواره میراث ماندگار به مدت سه روز، از ۱۶ تا۱۸ شهریورماه در ورزشگاه شهید رئیسی واقع در بزرگراه شهید دستجردی، کوی راه حق، خیابان شهید اربابی، میزبان علاقه‌مندان است.

معاون مدیرکل امور روستایی استانداری اصفهان در جمع روستاییان کوی راه حق گفت: این روستا یکی از نقاط ارزشمند استان است که تولیدات بسیار غنی از جمله میناکاری و منبت‌کاری قابلیت صادرات به بازار‌های جهانی را دارند.

محمد فاطمی از فعالان حاضر در این جشنواره خواست تولیدات خود را به بهترین شکل در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهند و توجه ویژه‌ای به ترویج و حمایت از تولیدات داخلی داشته باشندتا غرفه‌ها به صورت دائمی فعال بمانند و زمینه توسعه بازارچه‌های روستایی را فراهم کند.

وی گفت: اگر این مکان به بازارچه دائمی صنایع‌دستی و محصولات روستایی تبدیل شود، استانداری آمادگی دارد تا تسهیلات کم‌بهره برای فعالان و تولیدکنندگان در نظر بگیرد و مسیر رونق اقتصادی و فرهنگی را هموارتر کند.

اسماعیلی دهیار روستای کوی راه حق هم گقت: این جشنواره با برنامه‌های شاد و متنوع، از جمله بازی‌های بومی-محلی و نمایشگاه عرضه محصولات روستایی، فرصتی برای آشنایی با فرهنگ و توانمندی‌های بخش مرکزی اصفهان فراهم می‌کند و از عموم مردم اصفهان دعوت می‌شود تا با حضور در این رویداد، از برنامه‌های آن استقبال کنند.