به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث این دانشگاه گفت: این حادثه عصر دیروز ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ رخ داد که بلافاصله پس از تماس با مرکز ارتباطات اورژانس، سه دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌ها به محل اعزام شدند.

دکتر یاسین افرا افزود: در این حادثه پنج نفر شامل چهار خانم ۱۷، ۳۰ و دو نفر ۴۲ ساله و یک آقای ۳۳ ساله مصدوم شدند. مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه برای ادامه درمان به بیمارستان شهید معرفی‌زاده شادگان منتقل شدند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، خاطرنشان کرد: بی‌احتیاطی در رانندگی می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد؛ بنابراین از همه هموطنان تقاضا داریم با پرهیز از سرعت غیرمجاز و سبقت‌های ناگهانی، سفر‌های جاده‌ای را با ایمنی بیشتری سپری کنند.