به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران از روندِ تکمیلِ طرح کتابخانهِ مرکزی ساری و دانشگاهِ پردیسِ فرهنگیان بازدید کرد.
آقای یونسی با ابراز رضایت از روندِ تکمیلِ طرح کتابخانهِ مرکزی ساری گفت: امیدواریم با کارهای انجام شده، این طرح تا چند ماه آینده به بهره برداری برسد.
استاندار مازندران در بازدید از پردیس فاطمه الزهرا (س) دانشگاه فرهنگیان مازندران در ساری، پای صحبت دانشجو معلمان نشست، دغدغههای آنان را شنید و از بخشهای مختلف دانشگاه از جمله خوابگاه و آزمایشگاه بازدید کرد و برای ارتقا و تجهیز این مجموعهها قول مساعد داد.
در این بازدید که نوبخت فرماندار شهرستان ساری، استاندار را همراهی میکرد، یونسی رستمی پای صحبت دانشجویان نشست و از نزدیک دغدغهها و مطالبات آنان در حوزههای آموزشی، رفاهی و معیشتی را شنید.
دکتر یونسی خطاب به دانشجویان گفت: شما آیندهسازان تعلیم و تربیت این استان هستید و باید در بهترین شرایط آموزشی و رفاهی تحصیل کنید. دولت و مدیریت استان خود را موظف میدانند که شرایط خوبی برای شما فراهم کنند.
استاندار با حضور در خوابگاه دانشجویی، وضعیت آن را بررسی و مسائل مربوط به امکانات رفاهی، خدمات بهداشتی و فضای زندگی دانشجویان را ملاحظه کرد.
وی ضمن تأکید بر ضرورت ارتقای امکانات گفت: دانشجو معلمان باید بدون دغدغههای جانبی، بر یادگیری و رشد علمی تمرکز کنند. ارتقای خوابگاهها در اولویت قرار دارد.
در ادامه، استاندار از آزمایشگاه دانشگاه بازدید کرد و بر ضرورت تجهیز و تکمیل امکانات آموزشی تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: امکانات آموزشی و آزمایشگاهی باید متناسب با نیاز روز و استانداردهای دانشگاهی باشد تا دانشجویان بتوانند با بهرهمندی از آموزشهای کیفی، به معلمان توانمند آینده تبدیل شوند.