تلفات شبکه توزیع برق خراسان جنوبی به ۷.۲ درصد و کمتر از متوسط کشوری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون برنامهریزی و تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: تلفات انرژی در شبکه توزیع برق استان در سال ۱۴۰۳ با کاهش ۰.۱ درصدی از رقم ۷.۳ درصد مصوب به ۷.۲ درصد رسید.
محمد رضا عبدی افزود:شرکت توزیع برق خراسان جنوبی به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و اجتماعی از جمله گستردگی شبکه و پراکندگی مشترکان، همواره با محدودیتهای جدی در مدیریت تلفات روبهروست، با این حال میزان تلفات در استان کمتر از متوسط کشوری است.
وی با بیان اینکه کاهش تلفات در محدوده ۷ درصدی به عنوان «لایه سخت کاهشی» شناخته میشود، افزود: تحقق کاهش ۰.۱ درصدی در سال گذشته نشاندهنده روند نزولی پایدار است؛ هرچند انجام طرحهای کاهش تلفات به دلیل مشکلات اعتباری با دشواریهای زیادی همراه بوده و از سوی دیگر توسعه شبکه و فرسودگی تجهیزات، سهمی از تلفات ذاتی را به همراه دارد.
معاون برنامهریزی و تحقیقات شرکت توزیع برق خراسان جنوبی همچنین از کاهش حدود ۳ درصدی توان راکتیو شبکه در سال گذشته خبر داد و گفت: توان راکتیو یا همان توان غیرمفید همواره در شبکههای برق وجود دارد و کاهش آن در دستور کار شرکت قرار دارد.
عبدی گفت: در سال گذشته تدابیر ارزشمندی برای بهبود ضریب توان در شبکههای استان اتخاذ شد که بر اساس آن، مطالعات جامع و برنامههای استراتژیک در دستور کار قرار گرفت و این روند در ماههای اخیر نیز کاهشی بوده است.
وی افزود: شرکت توزیع برق خراسان جنوبی با وجود محدودیتهای اعتباری و شرایط سخت شبکه، راهبرد کاهش تلفات و توان راکتیو را با جدیت دنبال میکند.