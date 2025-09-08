به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه این استان موفق به کسب رتبه سوم در وصول فرار مالیاتی شده است، گفت: بیشترین میزان فرار مالیاتی استان در بخش کارت‌های پیله وری و بازرگانی با انباشت ۱۶ هزار میلیارد تومان است.

جعفر پور مختار افزود: در یکسال گذشته ۱۱۵ هزار میلیارد ریال مالیات وصول شده که ۴۵ هزار میلیارد ریال آن از محل فرار مالیاتی بوده است.

پور مختار اظهارکرد: یکی از مهمترین بخش‌های چشمگیر در فرار مالیاتی، بخش تجارت مرزی است که در سال‌های اخیر با صدور سنجش نشده کارت‌های بازرگانی، پیله‌وری وکوله‌بری زمینه فرار مالیاتی برای سودجویان فراهم شده است.

وی گفت: مرزنشینان با فروش این کارت‌ها به دلالان با حجمی از مالیات مواجه می‌شوند که پس از ترخیص و فروش کالا دلالان روی دستشان می‌گذارند.

پورمختار، با تأکید بر اینکه داعیه ما مبارزه با فرار مالیاتی است، افزود: برای مقابله با این موضوع لازم است تا با اصحاب رسانه ارتباط مستمر داشته باشیم و فرهنگ مالیاتی را در جامعه نهادینه کنیم.

وی تصریح کرد: درآمد صنوفی مانند وکلا، طلا فروشان و پزشکان و سایر موارد مشابه بسیار بالا بوده، به همین دلیل برخی از این افراد برای فرار مالیاتی به اجاره کارت بانکی روی آورده‌اند که این موضوع در اغلب فعالیت‌های اقتصادی مشاهده می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی، با بیان اینکه اقشار یاد شده با اجاره کارت‌های بانکی دیگران نسبت به کتمان مالیات اقدام می‌کنند، افزود: مبارزه با فرار مالیاتی موضوع فرعی است و موضوع اصلی برخورد در مبدأ است.

پور مختار گفت: بخشی از مالیات براساس فرار مالیاتی از تور مالیاتی دولت خارج می‌شود و این در کل دنیا متداول است.

وی اضافه کرد: عمده فعالیت‌های ما در حوزه فرار مالیاتی با برخی افراد بود که در ردیف مشاغل پر ریسک بودند؛ هر چند این افراد و مشاغل در همه حوزه‌ها پراکنده هستند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی خاطر نشان کرد: در این زمینه چندین پرونده بزرگ را با همکاری اداره اطلاعات شناسایی و با همکاری دستگاه‌های قضایی پیگیری شده که منجر به وصول رقم خوبی شده است.

وی، بر لزوم قوانین سفت و سخت برای دریافت نتیجه موفق تأکید و اضافه کرد: پس از تصویب قانون تسهیل فضای کسب و کار هر فردی می‌تواند به راحتی اقدام به باز کردن پرونده مالیاتی، دریافت پروانه و کارتخوان کرده که با اجاره آن به صاحبان مشاغل پر درآمد و پرریسک، زمینه فرار مالیاتی محقق می‌شود.

پور مختار، نیروی لازم برای نظارت و مقابله با فرار مالیاتی را کافی ندانست و گفت: ۴۳۸ هزار پرونده مشاغل در استان وجود دارد و نمی‌توان همه این پرونده‌ها را مجزا پیگیری و موشکافی کرد.

وی، با بیان اینکه امسال ۷۳ هزار پرونده مالیاتی به علت اینکه گمان می‌شد فعال اقتصادی نبودند غیرفعال شده است، افزود: با این اقدام، پرونده کارتخوان صادر شده هم غیرفعال شد و در این میان هیچ فردی معترض نشد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: قرار است ۱۲۰ هزار پرونده مالیاتی و کارتخوان غیرفعال شده تا از حجم فرار مالیاتی کاسته شود.

پورمختار تصریح کرد: میزان مالیات وصول شده در یکسال گذشته ۱۱۵ هزار میلیاردریال بود که بخشی از آن به خود به استان برگشت داده شده است.

وی، با بیان اینکه ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده وصول می‌شود، گفت: چهار درصد این مالیات به حساب شهرداری و دهیاری‌های استان واریز می‌شود که میزان آن ۳۰ هزار میلیارد ریال بوده و رقم خوبی نسبت به دوره قبل است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی، از افزایش ۱۰۰ درصدی میزان پرداختی به شهرداری‌ها خبر داد و گفت: برای حوزه سلامت هم چهار هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال از مالیات‌های وصولی تخصیص داده شده است.

وی اظهار کرد: سه هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال نیز صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، یکهزار میلیارد ریال به توسعه ورزش‌های همگانی و چهار هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال به طرح نشان‌دار کردن مالیات به استان تخصیص داده شده است.

پورمختار اضافه کرد: ۴۸۰ میلیارد ریال مالیات در حوزه مالیات برخودرو‌های لوکس شناسایی شده و ۱۱۰ میلیارد ریال از محل عوارض آلایندگی نیز وصول شده است.

وی، نشان‌دار کردن مالیات را گام مثبتی برای پیشرفت استان دانست و گفت: مشارکت در تأمین اعتبار برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام استان چهار هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال است که با همکاری مودیان، رسانه‌ها و اطلاع رسانی محقق شده است.