به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رضا فلاح گفت: شهرستان بافق ۲۶ شهریورماه میزبان دومین مانور سراسری زلزله کشور خواهد بود؛ مانوری که با حضور مسئولان کشوری و استانی و مشارکت ۳۶ دستگاه امدادی برگزار می‌شود.

فرماندار بافق، با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل منطقه در برابر زلزله، هدف از اجرای این مانور را بررسی ظرفیت‌ها، شناسایی نقاط ضعف و ارتقای توان مدیریت بحران اعلام کرد. وی گفت: این برنامه در دو مرحله دوره‌ای و عملیاتی طی روز‌های ۲۵ و ۲۶ شهریور اجرا می‌شود.

به گفته سبزواری، مسئول مانور‌های مدیریت بحران یزد، علاوه بر دستگاه‌های امدادی استان یزد، استان‌های معین شامل فارس، کرمان، خراسان جنوبی، اصفهان و سمنان نیز به‌عنوان پشتیبان و ارزیاب در این برنامه حضور خواهند داشت.

در این مانور، علاوه بر سناریوی زلزله، رخداد‌هایی مانند سیلاب نیز تمرین می‌شود تا هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های مسئول در مواجهه با بحران‌های مختلف تقویت شود.

سبزواری همچنین با اشاره به قرار گرفتن شهرستان‌های بافق و بهاباد در مناطق پرخطر استان یزد از نظر زلزله، تأکید کرد: برگزاری چنین مانور‌هایی موجب افزایش آمادگی، واکنش سریع‌تر و کاهش خسارات احتمالی خواهد شد.