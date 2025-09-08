معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از برگزاری نخستین جشنواره نمایش طنز استان همدان با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های هنرمندان این حوزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معصومه حدادی گفت: این جشنواره همزمان با آغاز هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص)، از تاریخ ۱۴ تا ۱۶ شهریورماه برگزار شد.

وی افزود: در پی انتشار فراخوان جشنواره، ۱۲ اثر طنز به دبیرخانه ارسال شد که پس از بازبینی توسط هیئت داوران، ۸ اثر برای اجرا انتخاب گردید. این آثار شامل دو نمایش عروسکی، یک جنگ شادی، دو نمایش کوتاه و چهار نمایش بلند طنز بودند.

حدادی با اشاره به مشارکت شهرستان‌های همدان، نهاوند و ملایر در این جشنواره گفت: جشنواره به صورت غیررقابتی برگزار شد و به تمام گروه‌های پذیرفته شده، کمک‌هزینه اجرای نمایش تعلق گرفت.

معاون هنری و سینمایی ارشاد همدان با تأکید بر ادامه‌دار بودن این رویداد فرهنگی اظهار کرد: با توجه به نیاز جامعه به برنامه‌های شاد و امیدبخش، تلاش ما بر این است که این جشنواره در دوره‌های بعدی نیز به شکل گسترده‌تر برگزار شود و گروه‌های هنری استان بتوانند در سطوح ملی نیز حضور یابند.

وی افزود: تمام تلاش ما این است که مردم خوب استان همدان را با برنامه‌های فرهنگی و هنری، شاد و امیدوار نگه داریم.