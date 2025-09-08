پخش زنده
رئیسجمهور در دیدار با سید عمار حکیم، روابط ایران و عراق را مبتنی بر پیوندهای دینی، فرهنگی و تاریخی دانست و تأکید کرد: این اشتراکات عمیق، دو ملت را به برادرانی جدانشدنی تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مسعود پزشکیان شامگاه یکشنبه ۱۶ شهریور، در دیدار آقای سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، روابط میان دو ملت و دو کشور ایران و عراق را در سایه پیوندهای دینی و فرهنگی، عمیق و ریشهدار توصیف و تأکید کرد که مرزهای جغرافیایی هرگز توان جدایی این دو ملت برادر را ندارد.
آقای پزشکیان همچنین ایستادگی مردم مظلوم غزه و مقاومت جانانه ملت بزرگ ایران در حوادث اخیر را نشانهای بارز از استحکام اتحاد، همدلی و یکپارچگی برشمرد که هیچ قدرت نظامی از جمله جنگنده، بمب و موشک قادر به شکست آن نیست.
رئیس جمهور در بخش دیگری از این دیدار، با اشاره به انتخابات سرنوشتساز پیشرو در عراق، حفظ وحدت و یکپارچگی سیاسی، فارغ از گرایشهای قومی و مذهبی را موجبات قدرتافزایی عراق و در نهایت ارتقای امت اسلامی عنوان کرد و گفت: ما تمامی گروههای سیاسی عراق اعم از شیعه و سنی را برادران خود میدانیم و همواره خواهان تقویت حاکمیت واحد و عزتمندی ملت عراق بودهایم.
آقای پزشکیان همچنین بر توسعه و تحکیم همهجانبه روابط جمهوری اسلامی ایران با عراق در تمامی زمینهها تأکید کرد.
سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از دیدار با آقای پزشکیان، از رشادتهای ملت ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر با رژیم صهیونیستی تمجید کرد و گفت: ملت ایران در این نبرد با درخششی بینظیر، نه تنها تحسین ملتهای اسلامی، بلکه همه ملتهای آزاده جهان را برانگیخت.
رهبر جریان حکمت ملی عراق حضور مقتدرانه رهبری معظم انقلاب اسلامی در فرماندهی میدان نبرد، حضور مسئولان عالیرتبه از جمله دکتر پزشکیان در میان مردم، اقتدار نیروهای مسلح و انسجام مثالزدنی ملت ایران را از شاخصههای برجسته این جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی برشمرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران عزت و اقتدار را برای کل امت اسلامی به ارمغان آورد و جایگاه ملت ایران را در میان ملتهای مسلمان ارتقا بخشیده است.
سید عمار حکیم با اشاره به حمایت سیاسی کشورهای عربی و اسلامی از جمهوری اسلامی ایران در فشار بر آمریکا و اسرائیل برای آتشبس افزود: این حمایت ظرفیت عظیمی برای همگرایی و اتحاد میان کشورهای اسلامی فراهم آورده است.
رهبر جریان حکمت ملی عراق، سفر رئیس جمهور به عراق، به عنوان نخستین مقصد سفر خارجی وی را پربار و ارزشمند برای مردم و دولت دو کشور توصیف کرد و اظهار داشت: مردم عراق مواضع مسئولان جمهوری اسلامی ایران را به خوبی دنبال میکنند و جنابعالی را به عنوان فردی صادق و صریح میشناسند.
سید عمار حکیم همچنین سطح روابط سیاسی ایران و عراق را ممتاز توصیف و تصریح کرد: با این حال، سطح مبادلات تجاری و اقتصادی دو کشور همچنان پایینتر از ظرفیت موجود است و باید در راستای توسعه و ارتقای این بخشها گامهای جدیتری برداشته شود.