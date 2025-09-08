پخش زنده
امروز: -
مجید سماک دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان، موفق شد مدال نقره پنجمین دوره مسابقات بینالمللی اختراعات و نوآوری را در ژنو سوئیس از آن خود کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: مجید سماک دانشجوی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت از دانشگاه علوم پزشکی گیلان، موفق شد مدال نقره پنجمین دوره مسابقات بینالمللی اختراعات و نوآوری IFIA INV ۲۰۲۵ را در ژنو سوئیس از آن خود کند.
این رقابت معتبر، با حضور بیش از هزار و ۱۰۰ مخترع از ۲۷ کشور جهان برگزار شد و اختراع مجید سماک با عنوان «کمربند نوروکالیبر برای آرامش مؤثر دستگاه گوارش» توانست در میان صدها طرح نوآورانه، نظر داوران بینالمللی را جلب کرده و جایگاه برجسته مدال نقره را کسب کند.
«کمربند نوروکالیبر برای آرامش مؤثر دستگاه گوارش» با اعمال تحریکات الکتریکی، گرمایی و ماساژ باعث تسکین دردها بهویژه دردهای مزمن گوارشی میشود.
این موفقیت، گامی مهم در مسیر ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی بیماران بهشمار میآید و بار دیگر توانمندی و خلاقیت دانشجویان ایرانی را در عرصه جهانی به نمایش گذاشت.