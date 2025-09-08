پخش زنده
فرماندار سرخس با حضور در منزل دانش آموز ممتاز کنکور سراسری امسال، از وی به پاس تلاشها و کسب موفقیتهای علمی، قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مجید بیگی در دیدار با نخبه علمی «محمدطاها ترکچین» که در آزمون سراسری امسال موفق به کسب رتبه ۱۴ در گروه علوم انسانی و رتبه ۱۵ در گروه زبان انگلیسی شده است، گفت: این رتبههای ممتاز برای نخستین بار در شهرستان سرخس، کسب شده است.
او با اشاره به اهمیت نقش جوانان نخبه در پیشرفت کشور و ضرورت حمایت از نخبگان در راستای ارتقای سطح علمی کشور، افزود: ما باید فضایی ایجاد کنیم که جوانان، ارزشمند بودن تلاشهای علمی خود را احساس کنند.
این مسئول هدف از این دیدار با نخبه علمی کشور و قدردانی از تلاشهای وی را، ایجاد انگیزه، رشد علمی و تقویت سرمایههای فکری شهرستان دانست و تاکید کرد: این حرکت میتواند سرآغاز جریانسازی علمی در سرخس باشد.
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان سرخس هم گفت: کسب این رتبه ها در این گروه های آزمایشی کنکور سراسری، برای نخستین بار در شهرستان اتفاق افتاده که آقای ترک چین با تلاشهای شبانه روزی خود، این عنوان را به نام خود ثبت کرده است.
علیمیرزایی افزود: تجلیل از این دانش آموز پرافتخار، نشانگر توجه ویژه دولت به سرمایههای انسانی و جایگاه علمی جوانان نخبه در مسیر توسعه پایدار کشور است.