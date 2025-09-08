پخش زنده
امروز: -
استاندار هرمزگان گفت: در آزمون سراسری امسال دانش آموزان هرمزگانی ۱۲ رتبه زیر ۱۰۰ کسب کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، محمد آشوری در نشست شورای آموزش و پرورش هرمزگان افزود: این رتبهها مربوط به شهرستانهای بندرعباس، قشم و کیش است.
وی گفت: یکی از دانش آموزان بندرعباسی در رشته تجربی نیز رتبه ۷ را به دست آورده است.
استاندار هرمزگان گفت: کیفیت بخشی آموزش تنها مربوط به مدارس سمپاد و نمونه دولتی نیست و برنامههای راهبردی در همه مدارس اجرا میشود.
آشوری افزود: شیوههای جدید تدریس و افزایش کیفیت آموزش در مدارس عادی نیز در دستور کار است.
بیشتر بخوانید؛ آزمون سراسری ۱۴۰۲ در هرمزگان آغاز شد
وی گفت: برای سال تحصیلی جدید ۱۳۵ واحدآموزشی با ۵۴۰ کلاس درس به بهره برداری میرسد.
استاندار هرمزگان گفت: با همکاری شرکت آب و فاضلاب و توزیع برق هرمزگان، آب و برق مورد نیاز مدارس هم تا پیش از سال تحصیلی جدید وصل میشود.
آشوری افزود: در این نشست نیز تفاهنامه هنرستانهای بهیاری در شهرستانهای بندرعباس و رودان نیز بین اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان و دانشگاه علوم پزشکی استان امضا شد.
وی گفت: این تفاهمنامه با هدف تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز جامعه سلامت شهری و روستایی بسته شد.
استاندار هرمزگان گفت: در تلاش هستیم تا همه امکانات و تجهیزات برای آغاز سال تحصیلی جدید در استان فراهم شود.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان نیز گفت: با ساماندهی معلمان رسمی، نیروهای حق التدریس و فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی جدید کمبود معلم نداریم.
منوچهر ضیایی در پاسخ به سوال خبرنگار صداوسیمای مرکز خلیج فارس در مورد کمبود معلم در استان افزود: در مهر امسال هیچ کلاس درسی بدون معلم نخواهد بود.
وی گفت: در هرمزگان حدود ۳۰ هزار نفر به عنوان معلم و عوامل اجرایی مدارس فعالیت میکنند.
مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: تاکنون ۴۲۶ هزار و ۶۰۰ دانش آموز در هرمزگان معادل ۹۴ درصد در مدارس نام نویسی کردهاند.
ضیایی افزود: از این میزان بیش از ۴۱۰ هزار دانش آموز نیز ثبت سفارش کتابهای درسی خود را انجام دادهاند.
وی گفت: والدین در صورت مشکل در ثبت نام فرزندان خود میتوانند برای ثبت شکایت میتوانند به ستاد بررسی شکایات در مناطق آموزش و پرورش هر شهرستان مراجعه کنند.