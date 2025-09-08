پخش زنده
عملیات اجرایی طرح پرورش ماهی در قفس در دریاچه سد مارون شهرستان بهبهان با حضور مسئولان و کارشناسان مرتبط آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره شیلات بهبهان گفت: مجوز پایلوت پرورش ماهی در قفس در این دریاچه با ظرفیت ۷۰۰ تن صادر شده و سرمایهگذاران برای راهاندازی مزارع ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ تنی مشخص شدهاند.
شکاری افزود: در همین راستا، مزرعه ۴۰۰ تنی توسط بخش خصوصی با ذخیرهسازی ۳۰ هزار قطعه بچهماهی کپور معمولی در قفسهای نصبشده، فعالیت خود را رسماً آغاز کرده است.
وی ادامه داد: عملیات ذخیرهسازی بچهماهی با حضور نمایندگان اداره حفاظت محیط زیست بهبهان، سازمان آب و برق خوزستان، پژوهشکده آبزیپروری آبهای جنوب کشور و جمعی از مسئولان محلی انجام شد.
شکاری با اشاره به نتایج مثبت این طرح اظهار داشت: با نصب و راهاندازی قفسهای پرورشی، برای ۴۰ نفر به صورت مستقیم و ۸۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد.
رئیس اداره شیلات بهبهان بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای آبی پشت سدهای خوزستان، افزایش تولید و سرانه مصرف آبزیان، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و سهولت پرورش نسبت به استخرهای خاکی و بتونی را از مهمترین مزیتهای این طرح عنوان کرد.