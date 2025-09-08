سانحه رانندگی موتورسیکلت در کمربندی جنوبی اراک به وسیله نوجوان یک فوتی و یک مصدوم به دنبال داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان مرکزی از وقوع برخورد موتورسیکلت و نیسان در کمربندی جنوبی اراک خبر داد.

ایران نژاد گفت: به دنبال اطلاع حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ که در کمربندی جنوبی و ابتدای شهرک ولی‌عصر(عج) به وقوع پیوست، بلافاصله دو گروه عملیاتی از پایگاه‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او افزود: در این حادثه نوجوان ۱۶ ساله با سطح هوشیاری پایین، بعد از دریافت اقدامات تخصصی درمانی توسط کارشناسان اورژانس به بیمارستان منتقل شد و نوجوان ۱۶ ساله دیگر جان خود را از دست داد.