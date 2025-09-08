وزیر حمل و نقل ریلی ترکمنستان برای توسعه حمل‌ونقل ریلی بین‌المللی ایران و ترکمنستان، به مازندران سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با استقبال یونسی رستمی استاندار مازندران، وزیر حمل و نقل ریلی ترکمنستان «مامِت آکمامدوف» به همراه ذاکری مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران وارد این استان شدند.

بازدید از راه‌های ریلی مازندران و پروژه‌های مرزی با هدف توسعه همکاری‌های بین‌المللی در بخش ریلی، مهم‌ترین محور این سفر است

این دیدار در راستای گسترش همکاری‌های مشترک ایران و ترکمنستان در بخش حمل‌ونقل ریلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرزی استان مازندران انجام شد.

برنامه اصلی هیئت ترکمنستانی، بازدید از خطوط ریلی استان، بررسی پروژه‌های مرزی و ظرفیت‌های موجود برای ارتقای همکاری‌های دوجانبه است. مازندران به‌عنوان یکی از مسیر‌های مهم ترانزیتی شمال کشور، نقش ویژه‌ای در اتصال ایران به آسیای میانه ایفا می‌کند.

استاندار مازندران در حاشیه این استقبال خاطرنشان کرد: این سفر فرصتی است تا ظرفیت‌های استان در حوزه ریلی بیش از پیش معرفی شود. توسعه خطوط مرزی و اتصال ریلی ایران و ترکمنستان، افق‌های تازه‌ای در تعاملات اقتصادی و تجاری خواهد گشود.

وزیر حمل و نقل ریلی ترکمنستان در بدو ورود به استان مازندران، توسعه خطوط ریلی را «کلید تقویت تجارت و ارتباطات منطقه‌ای» عنوان کرد و بر اهمیت پروژه‌های مرزی مشترک ایران و ترکمنستان تأکید نمود.

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به همکاری‌های تاریخی دو کشور گفت:تقویت ارتباطات ریلی می‌تواند به رونق اقتصادی، افزایش ترانزیت و ارتقای جایگاه ایران در کریدور‌های بین‌المللی منجر شود.

ورود وزیر حمل و نقل ریلی ترکمنستان به مازندران با همراهی مدیرعامل راه‌آهن ایران، نقطه عطفی در گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه ریلی به شمار می‌رود. بازدید از پروژه‌های ریلی مرزی و بررسی ظرفیت‌های ترانزیتی استان، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت جایگاه ایران و ترکمنستان در شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.

گزارش از دیوارگر