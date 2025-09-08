به منظور پیگیری مشکلات مردم وحضور میدانی مسئولان، میزخدمت در یکی از مناطق حاشیه نشین شهرستان میرجاوه برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، جمشیدزهی فرماندار میرجاوه در این دیدار گفت: پیگیری امورات شهرستان باید به صورت مستمر انجام شود تا نارضایتی‌ها در مناطق و محلات شهرستان کاسته شود.

وی با بیان اینکه رضایتمندی مردم در اولویت است تصریح کرد:ما در قبال مردم مسؤل هستیم و باید به وظایف خود عمل کنیم.

فرماندار میرجاوه با بیان اینکه با پیگیری‌های مستمر اعتبارات بسیار خوبی برای شهرستان در حوزه‌های مختلف جذب شده است و ما از هیچ تلاشی در راستای رفع مشکلات از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

در این نشست مقرر شد روشنایی منطقه، بهداشت، آسفالت، افزایش فضای آموزشی، نظافت محله، ساماندهی وضعیت کوچه‌ها و سند دار شدن واحد‌های مسکونی مورد پیگیری قرار گیرد.