به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،جمال شیبه افزود : به مناسبت های مختلف این نهاد با مشارکت خیرین تاکنون در چند برنامه اقدام به تهیه و توزیع در بین مددجویان کرده است.با مشارکت مرکز نیکوکاری سمت خدا و همکاری برنامه تلویزیونی به سمت خدا تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز بین خانواده های نیازمند استان توزیع شد.

وی اظهار کرد: برنامه توزیع گوشت در بین خانواده های مددجو در راستای کمک به معیشت خانواده مددجویان کمیته امداد و با کمک خیرین و نهادهای حمایتی انجام می گیرد.

روند حمایت معیشتی از مددجویان این نهاد تا پایان سال با همکاری و مشارکت نهادها و خیرین ادامه خواهد داشت و ما از مردم خیر و نیکوکار برای مشارکت در این امر نیکوکارانه دعوت می کنیم.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی وزستان با اشاره به اینکه همه نذورات نقدی و غیر نقدی تحویل دام زنده یا گوشت قربانی در سراسر خوزستان طبق نیت خیران و نیازسنجی مددکاران توزیع می‌شود.، بیان کرد : خیران و مردم نیکوکار خوزستان برای پیوستن به این طرح خداپسندانه می توانند از طریق کد دستوری #۰۶۱*۸۸۷۷* و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۰۵۷۵ نزد صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت اقدام نمایند.