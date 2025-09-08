به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان یکشنبه در نشست بررسی تخصصی راهکار‌های کاهش شکواییه‌های ر سوبی در دادسرا‌های اهواز گفت: عوامل رسوب پرونده‌ها باید آسیب شناسی شده و راهکار اساسی در این خصوص اتخاذ شود، برای کاهش پرونده‌های رسوبی و مُسن در دادسرا‌ها نیاز به اقدامی جهادی از سوی دستگاه قضای استان است.

وی افزود: ضروری است تدابیری اتخاذ شود تا شکواییه‌های رسوبی به حداقل ممکن کاهش پیدا کنند و در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند، این امر به تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش فشار کاری دادسرا‌ها کمک خواهد کرد و در نهایت رضایت مردم را به همراه دارد.

خلفیان تاکید کرد: یکی از گام‌های مهم در کاهش شکواییه‌های رسوبی، بررسی دقیق علت‌های رسوب شدن از جنبه سازوکار‌های اداری، نیروی انسانی و فرآیند رسیدگی است، باید با یک رویکرد جهادی و تلاش مضاعف، موانع و مشکلات موجود در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها را رفع کرد.

در ادامه نشست معاون دادستان مرکز خوزستان، با اشاره به روند رسیدگی به شکواییه‌های رسوبی در مجتمع‌های باهنر، قدس و انقلاب اهواز گفت: با تشکیل شعب ویژه و بهره‌گیری از دادیاران، پیشرفت‌های خوبی در تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی حاصل شده است.

حمید ناصری افزود: در این مسیر همکاری و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی تخصصی و کارآمد ضروری است و تجهیز شعب و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در سرعت بخشی به رسیدگی پرونده‌ها بسیار موثر است.