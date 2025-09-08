پخش زنده
۵ طرح تعاونی در استان چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: این طرحها با سرمایه گذاری ۴۳۴ میلیارد تومانی تسهیلات دولتی و سرمایه گذاری متقاضی به بهره برداری رسید.
رستم قنبری افزود: این طرحها شامل مجتمع ورزشی هفشجان، تولید خوراک آبزیان در لردگان، باربری در خانمیرز ا، تولید روغنهای گیاهی وسنتی در بروجن و تولید شتر مرغ در نقنه است.
به گفته وی: با اجرای این طرحها زمینه استغالزایی ۲۳۱ نفر در استان فراهم شد.