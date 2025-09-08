پخش زنده
کشت محصولات گلخانهای در ۳۰ هکتار از گلخانههای بخش جغین شهرستان رودان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر مرکز جهاد کشاورزی بخش جغین گفت: ۲۰ هکتار گلخانه دیگر با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در حال ساخت است.
روح الله غلامپور افزود: پیش بینی میشود با ساخت این ۲۰ هکتار امسال ۴ هزار تن محصول گلخانهای در این بخش برداشت شود.
وی گفت: کشت محصولات گلخانهای تا پایان اردیبهشت سال آینده ادامه دارد.
مدیر مرکز جهاد کشاورزی بخش جغین افزود: بیشترین محصول کشت خیار و بادمجان است.