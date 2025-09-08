مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام گفت: همه مدارس استان به همراه طرح های بزرگ‌ مقیاس و فرسوده حداکثر تا مهر ۱۴۰۵ تکمیل و به «مدارس تراز» با استاندارد‌های روز آموزشی تبدیل خواهند شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «جلال حمره» مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام اظهار داشت: مدارس فرسوده و تخریبی استان بر اساس شش شاخص ملی از جمله با تراکم بالای ۳۵ دانش‌آموز، وضعیت سرانه فضای آموزشی، فرسودگی و بافت سنگی شناسایی شده‌اند و با برنامه‌ریزی‌های دقیق، انتظار می‌رود همه آنها تا مهر ۱۴۰۵ وارد مدار بهره‌برداری شوند.

وی با بیان این که ۶۸ مدرسه سنگی ایلام ظرف یکی دو ماه آینده برای ساخت ساماندهی می‌شوند، افزود: در حوزه مدارس فرسوده نیز بر اساس ظرفیت استان، ۱۶ مدرسه برای امسال برنامه‌ریزی شده که از این تعداد، عملیات اجرایی هشت مدرسه اکنون فعال است و عمیلات اجرایی مدارس باقی‌مانده نیز ظرف یکی دو ماه آینده آغاز خواهد شد.

حمره یادآور شد: چهار مدرسه در شهر ایلام، دو مدرسه در شهرستان سیروان، دو مدرسه در شهرستان ایوان، چهار مدرسه در شهرستان چرداول، دو مدرسه در شهرستان دهلران و یک مدرسه نیز در شهرستان ملکشاهی توسط بنیاد علوی ساخته می‌شود.

مدیرکل نوسازی مدارس ایلام با اشاره به اینکه برای مهر سال جاری ۴۲ فضای آموزشی با ۱۲۴ کلاس تحویل آموزش و پرورش خواهند شد، گفت که در کنار این پروژه‌ها، ۴۰ مدرسه دیگر که سنگی و فرسوده بودند، برای ساخت مطابق اصول و فناوری نوین به پیمانکاران واگذار و اکنون عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.

جامعه آموزش و پرورش ایلام شامل بیش از ۱۱۵ هزار دانش‌آموز و ۱۱ هزار معلم و نیروی کادر اداری است که نقشی اساسی در فرآیند توسعه و پیشرفت استان ایفا می‌کنند.

استان ایلام دارای ۱۲۶۰ فضای آموزشی در مناطق مختلف عشایری، روستایی و شهری است.

با آغاز سال تحصیلی جدید بیش از ۱۱۰ هزار دانش آموز ایلامی در کلاس‌های درس حاضر می‌شوند.