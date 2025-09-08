به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان با بیان اینکه عملیات راهسازی در بیش از ۶۰۰ کیلومتر از محور‌های ارتباطی استان در دست اجراست، گفت: مجموعه راه و شهرسازی در استان بیش از ۷۰ نوع خدمت را به متقاضیان ارائه می‌کند که باید با هماهنگی بین دستگاهی ارائه این خدمات بهینه‌سازی شده و ساماندهی شود چرا که این امر لازمه توسعه بیش از پیش استان است.

پیمان آرامون، با بیان اینکه ۹۹ درصد اعتبارات مصوب برای سال مالی یکسال گذشته جذب شده و یک درصد باقیمانده در روز‌های آتی جذب می‌شود، اظهار کرد: ۱۱ هزار میلیارد ریال اعتبار مصوب سال مالی یکسال گذشته بوده که در راستای توسعه استان درحوزه راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی هزینه می‌شود.

آرامون گفت: این عملکرد حاصل برنامه‌ریزی هدفمند، پایش مستمر پروژه‌ها و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف سازمان بوده که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و مدیریت بهینه منابع، طرح‌های عمرانی، خدماتی و توسعه‌ای با سرعت و کیفیت مطلوب پیش رفته و رضایت ذینفعان را به همراه داشته است.

وی، در باره الحاق اراضی در نقاط مختلف استان هم گفت: در راستای تأمین زمین برای اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان‌های مهاباد، بوکان، نقده و پیرانشهر بیش از ۴۰۰ هکتار زمین الحاق به محدوده شده است.

آرامون، با اشاره به اینکه راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی جزو استان‌های برتر وزارتخانه در حوزه تعداد طرح‌های افتتاحی دولت بوده است، تصریح کرد: طرح‌های عمرانی به ارزش ۱۲۰ هزار میلیارد ریال در سطح استان همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

آرامون، همچنین از افتتاح مدرسه‌ای در مهاباد طی روز‌های آینده خبر داد و افزود: طرح آماده‌سازی اراضی ۵۰ هکتاری نهضت ملی مسکن در شهرستان خوی هم به اتمام رسیده و قرارداد واگذاری این اراضی به متقاضیان اعطا می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: درچند ماه گذشته ۲۹۲ پرونده سرمایه‌گذاری توسط این مجموعه در ۱۷ جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست آذربایجان‌غربی بررسی و مصوب شده است.