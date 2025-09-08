به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گفت: این افراد با گذراندن بیش از ۱۶۱ هزار نفرساعت آموزش، توانسته‌اند گام تازه‌ای برای بازگشت مؤثر به جامعه بردارند.

حسن کامرانی‌فرد افزود: از مجموع مهارت‌آموزان، ۵۰۶ نفر زن و ۸۷۱ نفر مرد هستند.

وی با اشاره به اهمیت مهارت‌آموزی در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: ۸۴۰ نفر از مهارت‌آموختگان، زندانیان ندامتگاه‌های استان بوده‌اند که با شرکت در دوره‌های مهارتی، مسیر جدیدی برای آینده خود انتخاب کرده‌اند.