بیش از هزار و ۳۷۷ نفر از آسیبدیدگان اجتماعی از ابتدای امسال در خراسان جنوبی مهارت آموختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان گفت: این افراد با گذراندن بیش از ۱۶۱ هزار نفرساعت آموزش، توانستهاند گام تازهای برای بازگشت مؤثر به جامعه بردارند.
حسن کامرانیفرد افزود: از مجموع مهارتآموزان، ۵۰۶ نفر زن و ۸۷۱ نفر مرد هستند.
وی با اشاره به اهمیت مهارتآموزی در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: ۸۴۰ نفر از مهارتآموختگان، زندانیان ندامتگاههای استان بودهاند که با شرکت در دورههای مهارتی، مسیر جدیدی برای آینده خود انتخاب کردهاند.