یک محموله شامل انواع لوازم آرایشی قاچاق و یک دستگاه موتورسیکلت خارجی و فاقد هرگونه مدارک گمرکی، در بردسکن کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی بردسکن گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی سه راهه درونه، حین کنترل خودرو‌های عبوری محور طبس-بردسکن، به یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ که عازم استان دیگری بود، مشکوک شدند و این خودرو را به منظور بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ مهدی حسن‌زاده افزود: ماموران انتظامی در بازرسی دقیق این خودرو موفق به کشف دو هزار و ۵۷۴ قلم انواع لوازم آرایشی و یک دستگاه موتورسیکلت خارجی فاقد هرگونه مدارک گمرکی و حمل به ارزش تقریبی دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال شدند.

وی ادامه داد: فرد متخلف پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.