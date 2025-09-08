به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید علی لاهوتی با اشاره به اینکه در ۵ ماهه نخست امسال مشکلاتی برای تأمین کود اوره وجود داشت، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۳۱۶۶ تن کود اوره، ۴۱۰ تن کود فسفات و ۴۸ تن کود پتاس در انبار‌ها ذخیره سازی شده و بخشی از آن نیز توسط کشاورزان جذب شده است.

وی افزود: با تلاش‌های صورت گرفته و همکاری پتروشیمی‌ها در خصوص تأمین و توزیع این کود هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد و پتروشیمی‌ها با ظرفیت حداکثری در حال تهیه و تحویل کود اوره می‌باشند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: با توجه به اینکه ممکن است با آغاز فصل سرما، ناترازی انرژی و محدودیت‌های حمل و نقل، فرایند تولید دچار مشکل شود، لذا از مدیران جهاد کشاورزی سراسر استان می‌خواهیم که از هم اکنون سهمیَه‌های تخصیصی به شهرستان خود را با حداکثر توان جذب و در اختیار کشاورزان قرار دهند.

وی از کشاورزان درخواست کرد سهمیه کود کشت پاییزه خود را خریداری کرده تا در فصل کشت با مشکل کمبود کود مواجه نشوند.