در پنج ماه نخست امسال ۷۸۰ شغل جدید در کردستان ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون امور صنایع ادارهکل صمت کردستان گفت: ۴۰ پروانه تأسیس صنعتی با سرمایهگذاری بیش از ۶ هزار و ۳۵۱ میلیارد ریال در کردستان صادر شد که پیشبینی میشود به ایجاد ۷۸۰ شغل جدید در استان منجر شود.
حسین حمیدی افزود: در پنج ماه نخست سالجاری، ۴۰ پروانه تأسیس صنعتی با سرمایهگذاری بیش از ۶ هزار و ۳۵۱ میلیارد ریال در کردستان صادر شد که پیشبینی میشود به ایجاد ۷۸۰ شغل جدید در استان منجر شود.
حمیدی گفت: این اقدام نشانهای از رشد چشمگیر ظرفیتهای صنعتی و افزایش تمایل سرمایهگذاران به توسعه تولید در منطقه است.
معاون امور صنایع ادارهکل صمت کردستان افزود: با بهرهبرداری کامل از این واحدهای صنعتی جدید، ۷۸۰ فرصت شغلی جدید برای جوانان و نیروهای متخصص استان فراهم خواهد شد که بهطور مستقیم به ارتقای شرایط اقتصادی و توسعه پایدار کمک میکند.
حمیدی همچنین درخصوص وضعیت واحدهای صنعتی استان گفت: در این مدت هیچ واحد صنعتی در کردستان تعطیل نشده است و این امر نشاندهنده پایداری و ثبات در بخش صنعت است.
وی صدور این پروانهها را گام مهمی در راستای توسعه صنعتی استان و جذب سرمایهگذاران دانست و افزود: ادارهکل صمت کردستان با اجرای سیاستهای حمایتی و رفع موانع تولید، در تلاش است تا شرایط مناسبتری برای سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار در استان فراهم کند.
معاون امور صنایع ادارهکل صمت کردستان در پایان خاطرنشان کرد: این ادارهکل با همکاری سایر دستگاههای مرتبط، برنامههای متنوعی را در دستور کار دارد که امید است در آینده نزدیک شاهد نتایج ملموس آنها در عرصه اشتغال و تولید باشیم.