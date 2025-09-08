پخش زنده
یک مخترع جوان سمنانی نمونه اولیه یک کلاه هوشمند سبک و چندکاره برای استفاده در تیمهای امداد و نجات و گروههای واکنش سریع را طراحی کرد و ساخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، امیر مهدوی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکاترونیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران گفت: این کلاه پس از دو سال و نیم تحقیق و بررسی از مرحله ایده به نمونه اولیه کاربردی رسیده و قابلیت استفاده در شرایط پرخطر را دارد.
وی افزود: این کلاه با وجود امکانات پیشرفته دارای وزنی معادل کلاههای معمولی است و از جمله قابلیتهای آن میتوان به حسگر تشخیص گاز، حسگر ضربه، موقعیتیاب لحظهای دوربینهای جلو و عقب، هشدار هوشمند در مواقع خطر و پوستهای با پوشش غیرنیوتنی اشاره کرد.
مهدوی گفت: انرژی مورد نیاز کلاه از طریق باتری داخلی تأمین میشود که با استفاده از پنل خورشیدی روی کلاه شارژ میشود و در شرایط بدون نور نیز عملکرد خود را حفظ میکند.
وی افزود: این کلاه برای گروههای امدادی مانند هلال احمر آتشنشانی و تیمهای جستجو قابل شخصیسازی است و به کمک هوش مصنوعی میتواند در زمان بروز خطر به فرد هشدار داده و مسیر امن را پیشنهاد دهد.
این مخترع سمنانی گفت: نمونه اولیه این محصول با هزینهای حدود یکصد میلیون تومان ساخته شده و در صورت تولید انبوه قیمت آن کاهش خواهد یافت.
مهدوی افزود: این اختراع برای نخستینبار در سطح ملی و بینالمللی ثبت شده و نمونه مشابهی با این ویژگیها و وزن سبک در داخل یا خارج از کشور وجود ندارد.
وی گفت: این اختراع در فدراسیون جهانی مخترعان به ثبت رسیده و موفق به کسب مدال طلای مسابقات مخترعان در کشور سوئیس و مدال نقره در مسابقات جهانی کویت در بهمن سال گذشته شده است.