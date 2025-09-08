به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ صالح محمدی گفت: محصول برنج همه شالیزار‌های گیلان به غیر از شهرستان رودبار و ارقام پرمحصول آماده برداشت هستند که از این مقدار ۸۸ درصد معادل ۲۰۹ هزار و ۴۴۰ هکتار برداشت شده‌است.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد محصول برنج در گیلان به صورت ماشینی و با کمباین و انواع دروگر برداشت می‌شود، افزود: برداشت ماشینی سبب کاهش اتلاف ضایعات محصول هنگام برداشت، صرفه جویی در وقت و هزینه و ارتقا کیفیت شلتوک‌ها خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از شالیکاران خواست برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و هوا، از آتش زدن کاه و کلش خودداری کنند و پس از برداشت محصول از شالیزار‌ها، زمین‌های خود را برای کشت محصول دوم مانند راتون، سبزیجات برگی و غده‌ای و شبدر به عنوان غذای دام آماده کنند.

۳۰۰ هزار بهره بردار گیلانی در ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار، به تولید و پرورش محصول استراتژیک برنج اشتغال دارند.

بیشترین محصول برنج تولیدی گیلان را ارقام کیفی برنج مانند هاشمی، علی کاظمی و صدری و بخشی را هم ارقام پرمحصول شامل خزر، شیرودی، فجر و هستی تشکیل می‌دهند.