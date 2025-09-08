پخش زنده
امروز: -
بیش از نیمی از جمعیت شهرستان نطنز تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس بیمه سلامت نطنز گفت: ۱۵ هزار نفر از ساکنان این شهرستان بهصورت رایگان از خدمات این سازمان بهرهمند میشوند.
جواد تدبیری افزود: در حال حاضر بیش از ۲۲ هزار نفر در این شهرستان تحت پوشش بیمه سلامت هستند که حدود نیمی از جمعیت نطنز را شامل میشود.
وی گفت: ۱۵ هزار نفر از ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاییان این شهرستان در تمام دهکهای درآمدی، بدون پرداخت هزینه بیمه، خدمات رایگان دریافت میکنند.
رئیس بیمه سلامت نطنز با اشاره به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزود: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، تمام خدمات بستری، بستری موقت، اورژانس و خدمات سرپایی برای شیرخواران و کودکان زیر هفت سال (بهجز داروهای سرپایی) در مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی رایگان است.
تدبیری گفت: خدمات تخصصی ناباروری از سال ۱۴۰۰ تحت پوشش کامل بیمه قرار گرفته است و ۹۰ درصد هزینه داروهای درمان ناباروری را بیمه پرداخت میکند.