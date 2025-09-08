به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سی‌ و نهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی از ساعتی پیش با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران در سالن اجلاس سران تهران آغاز به کار کرد.

در این دوره از کنفرانس، حدود ۲۱۰ شخصیت داخلی و خارجی حضور دارند که بیش از ۸۰ نفر آنان از علمای برجسته بین‌المللی شامل وزرا، مفتیان اعظم، مشاوران رؤسای جمهور، معاونان و رؤسای سازمان‌های بزرگ اسلامی و نخست‌وزیران و وزرای پیشین کشور‌های اسلامی هستند.

همچنین در این دوره رونمایی از کتاب‌های تقریبی، قرائت پیام‌های مراجع عظام تقلید، نشست‌های بانوان در حوزه‌های بین‌المللی و داخلی و نشست‌هایی با حضور علمای داخلی برگزار خواهد شد.

در این دوره حدود ۲۰۰ وبینار مشتمل بر سخنان ضبط‌شده علمایی که نتوانستند در این دوره حضور پیدا کنند و متن سخنرانی‌های خود را ارسال کرده‌اند، برگزار می‌شود.

سی و نهمین دوره کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی از تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ در تهران ادامه دارد.