سیونهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی صبح امروز، ۱۷ شهریور ماه در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سی و نهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی از ساعتی پیش با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران در سالن اجلاس سران تهران آغاز به کار کرد.
در این دوره از کنفرانس، حدود ۲۱۰ شخصیت داخلی و خارجی حضور دارند که بیش از ۸۰ نفر آنان از علمای برجسته بینالمللی شامل وزرا، مفتیان اعظم، مشاوران رؤسای جمهور، معاونان و رؤسای سازمانهای بزرگ اسلامی و نخستوزیران و وزرای پیشین کشورهای اسلامی هستند.
همچنین در این دوره رونمایی از کتابهای تقریبی، قرائت پیامهای مراجع عظام تقلید، نشستهای بانوان در حوزههای بینالمللی و داخلی و نشستهایی با حضور علمای داخلی برگزار خواهد شد.
در این دوره حدود ۲۰۰ وبینار مشتمل بر سخنان ضبطشده علمایی که نتوانستند در این دوره حضور پیدا کنند و متن سخنرانیهای خود را ارسال کردهاند، برگزار میشود.
سی و نهمین دوره کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی از تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ در تهران ادامه دارد.