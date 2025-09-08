به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی بهشهر از آغاز برداشت فندق از باغات این شهرستان خبر داد و گفت: شهرستان بهشهر حدود ۲۵ هکتار باغ فندق دارد و برداشت این محصول با ارزش در مناطق کوهستانی این شهرستان آغاز شده است.

سمیه حسنی افزود: بهشهر دارای ۲۳ هکتار باغات بارور فندق و مابقی آن غیربارور می‌باشد. پیش بینی میشود امسال ۱۲/۵ تن محصول فندق از باغات منطقه هزارجریب بهشهر استحصال گردد.

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر تصریح کرد: فندق از گونه‌های نیمه سردسیری و معتدله است و با میانگین سرمایی حدود هزار و ۲۰۰ ساعت (درجه روز) مناسب کشت در اراضی شیبدار با شیب ۳۵ درجه بوده و وجود زمستان‌های سرد، رطوبت کافی و تامین نیاز سرمایی از ضروریات رشد فندق است.

حسنی افزود: فندق در زمین‌های شیب دار بهشهر کشت شده و ارزش اقتصادی محصول فندقی که امسال برداشت می‌شود، حدود ۷۵ میلیارد ریال است.

حسین احمدی از برداشت فندق در روستای یخکش بخش هزارجریب بهشهر گزارشی تهیه کرده است: