دادستان عمومی و انقلاب رامشیر گفت: با پایان تحقیقات مقدماتی گرونده سرقت مسلحانه در این شهرستان، کیفرخواست مربوط در این رابطه صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صادق سبحانی راد اظهار کرد: در تاریخ ۱۵ مرداد امسال، سارقان با استفاده از یک دستگاه پژو ۴۰۵ با پلاک‌های مخدوش به قصد سرقت وارد روستای جابر آباد از توابع بخش مشراگه شهرستان رامشیر شده و به‌صورت مسلحانه اقدام به سرقت ۲۰ راس گوسفند کردند.

وی افزود: مالباخته پس از مشاهده سارقین، به تعقیب آنان رفت که نهایتا با کمک اهالی محل و مامورین انتظامی شهرستان، هر سه متهم دستگیر و احشام مسروقه و یک‌قبضه سلاح جنگی از نوع کلاشینکف از آنان کشف شد.

سبحانی‌راد ادامه داد: متهمان پس از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شدند که با اتمام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال شد.

دادستان رامشیر تصریح کرد: دستگاه قضایی با تمام سارقین و مخلان امنیت عمومی قاطعانه برخورد می‌کند و بر اساس دستورالعمل‌های سراسری، زندانیان جرائم خشن از جمله سرقت‌های مسلحانه از هرگونه تسهیلات و ارفاقات قانونی در دوران تحمل حبس، محروم خواهند شد.