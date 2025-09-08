پخش زنده
همزمان با ماهگرفتگی شامگاه ۱۶ شهریور، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی میزبان بیش از ۵۰۰ کودک و نوجوان به همراه خانوادههایشان بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این برنامه که با عنوان ماه در آغوش سایهها برگزار شد، فرصتی فراهم کرد تا شرکتکنندگان از پشت تلسکوپها لحظهبهلحظه تغییر چهره ماه را تماشا کنند و در حلقههای قصهگویی، قصه آسمان را بشنوند.
کارشناسان نجوم حاضر در این برنامه، ماهگرفتگی را برای کودکان و نوجوانان تشریح کردند.
ماهگرفتگی ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ از نوع جزئی بود و به گفته کارشناسان، همین تغییر تدریجی رنگ ماه به خاکستری و سرخفام، آن را برای رصدکنندگان بهویژه کودکان جذابتر و آموزندهتر کرده است.