همزمان با ماه‌گرفتگی شامگاه ۱۶ شهریور، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی میزبان بیش از ۵۰۰ کودک و نوجوان به همراه خانواده‌هایشان بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این برنامه که با عنوان ماه در آغوش سایه‌ها برگزار شد، فرصتی فراهم کرد تا شرکت‌کنندگان از پشت تلسکوپ‌ها لحظه‌به‌لحظه تغییر چهره ماه را تماشا کنند و در حلقه‌های قصه‌گویی، قصه آسمان را بشنوند.

کارشناسان نجوم حاضر در این برنامه، ماه‌گرفتگی را برای کودکان و نوجوانان تشریح کردند.

ماه‌گرفتگی ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ از نوع جزئی بود و به گفته کارشناسان، همین تغییر تدریجی رنگ ماه به خاکستری و سرخ‌فام، آن را برای رصدکنندگان به‌ویژه کودکان جذاب‌تر و آموزنده‌تر کرده است.