نشست بزرگ روشنگری و بصیرتافزایی بسیج شهرستان خاتم در پایگاه امام سجاد (ع) قلعه محمدکریمخان هرات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نشست بزرگ روشنگری و بصیرتافزایی بسیج شهرستان خاتم در پایگاه امام سجاد (ع) قلعه محمدکریمخان هرات برگزار شد و جمع زیادی از بسیجیان و فرماندهان حوزهها در آن حضور یافتند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خاتم در این نشست تأکید کرد: «جوانان بسیجی پیشگامان عرصه روشنگری و حفظ ارزشهای انقلاب هستند و بصیرت سلاح اصلی آنان در برابر جنگ نرم دشمنان است.»
وی، با اشاره به شکست دشمن در جنگ سخت، گفت: «استکبار جهانی امروز تمرکز خود را بر تهاجم فرهنگی گذاشته و تلاش میکند باورهای نسل جوان را هدف قرار دهد.» وی افزود: بسیجیان باید با مطالعه، هوشیاری و حضور فعال در فضای حقیقی و مجازی، نقشههای دشمن را افشا کنند.
فرمانده ناحیه همچنین به تشریح آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی و تأثیر آن بر امنیت ملی پرداخت و از بسیجیان خواست نقش مؤثر خود را در جبهه روشنگری ایفا کنند.
این نشست با پرسش و پاسخ بین فرماندهان و بسیجیان پایان یافت و با استقبال گسترده حاضران روبهرو شد.